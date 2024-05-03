بلاغات رسمية لأهالي حي كرارة بإخلاء منازلهم

يحملون ما يثبت احقيتهم في امتلاك عقاراتهم، اكثر من سبعين منزلا مهددا بالاخلاء من ساكنيه وفق دعاوى رسمية يدعي فيها المشتكي بان سنداتهم الرسمية والصادرة من دائرة التسجيل باطلة وعلى المواطنين دفع مبلغ تعويضي عن كل سنه وقدره نصف مليار دينارامانة بغداد، الجهة المشتكية، تقول ان ملكية الارض تعود اليها والسبب يعود الى تغير القرارات في الحكومات المتعاقبه وان للمتضرر حق اللجوء الى المحاكم المختصة