العقارات في العراق للأغنياء فقط والأسعار خيالية

يعاني العراق من ازمة سكن حادة حيث يحتاج الى اكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون وحدة سكنية فيما تشهد العقارات ارتفاعا مهولا بالأسعار في العاصمة بغدادويرى مراقبون ان مشكلة السكن تتفاقم بطريقة سريعة جدا فهل من حلول لها؟تابعوا التقرير للمزيد من التفاصيل