علاء قاسم يقود سيارة نقل بساقٍ واحدة.. فهذا ما حصل معه!!

علاء قاسم مواطن تعرض قبل سنوات الى حادث تسبب ببتر ساقه اليمنى جعله عاجزا عن العمل, إلا ان ظروف الحياة والحاجة المالية دفعته الى العمل بسيارة لنقل الركاب وتحوير نظام القيادة بعتلات حديدية بسيطة.علاء يتحدث للسومرية عن تفاصيل حالته الصحية ووضعه المادي السيء وبماذا طالب الرعاية الاجتماعية؟كل التفاصيل في هذا التقرير مع علي أحمد