علي باقري.. طهران تعين كبير المفاوضين في الملف النووي وزيرا للخارجية

عينت إيران علي باقري، كبير المفاوضين في الملف النووي ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، وزيرا بالوكالة خلفا لحسين أمير عبد الهيان الذي قضى مع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.وأعلن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي ان اجتماع اللجنة الحكومية تمخض عن قرار عاجل بتعيين باقري كني قائماً بأعمال وزارة الخارجية من دون الكشف عن الفترة التي سيتولى فيها ادارة حقيبة الخارجية