ارتفاع معدّل الفقر في لبنان الى ثلاثة أضعاف خلال عقد

اعلن البنك الدولي في تقرير نشره الخميس بأن معدّل الفقر في لبنان ارتفع ثلاثة أضعاف خلال عقد ليطال واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019 وتصعيداً في الجنوب.تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية