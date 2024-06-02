استمرار الجدل بِِشأن موازنة 2024.. وهل ستعقد جلسة البرلمان الاثنين المقبل؟

مع تصاعد الجدل بشأن جداول الموازنة يرجح نواب عدم انعقاد جلسة الاثنين الخاصة بالتصويت على الموازنة لعدة اسباب ابرزها الاعتراضات على ارقامها وسفر قرابة مئة نائب للحج

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