عشرات المجمعات السكنية في النجف تعاني من غياب الخدمات الاساسية

اربعة مجمعات سكنية حكومية في النجف وغيرها العشرات من المجمعاتِ الاستثمارية، يعاني ساكنوها الامرين بسبب غياب الخدمات الاساسية في مقدمتِها الماء والكهرباءعضو مجلس المحافظة هبة الكوفي توضّح للسومرية عن أسباب تلك المشاكل وهل طرحت حلولاً لها؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع طلال حسن