مسلسل الحرائق في العراق.. الدفاع المدني يحذر عبر السومرية من مخالفة الشروط

تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة تشهد البلاد عودة مسلسل الحرائق الى الواجهة من جديد ، مخالفات وعشوائيات وبناء غير صالح كانت ابرز الاسباب التي أدت لتفاقم الازمة حسب مديرية الدفاع المدنيمعاون مدير الدفاع المدني اللواء حسن ابراهيم يوضّح عبر السومرية عن التحذيرات من الحرائق.تابعوا التفاصيل في هذا التقرير مع حسين عدنان