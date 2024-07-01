ورشة عمل لتطبيق النافذة الإلكترونية الواحدة في الموانئ العراقية

تطبيق النافذة الإلكترونية الواحدة .. تنظيم ورشة عمل لتوضيحِ الية تطبيق النافذة لاهميتها على وضع العراق الاقتصادي





نظمت الشركة العامة للموانئ العراقية ورشة عمل لتوضيحِ الية تطبيقِ النافذة الإلكترونية الواحدة لما لها من اهمية كبيرة على وضع العراق الاقتصادي واعادته الى دورِه الريادي.



اليك ما شاركه الخبراء والمختصون مع كادر السومرية في هذا التقرير