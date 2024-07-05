مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تلكؤ انجاز مشروع مستشفى الزبير

ثلاثة عشر عاما مرت على بدء العملِ في بناية مستشفى الزبير الذي احيل الى شركة تركية، ليست لديها القدرة على انجازِ المشروع في اكبرِ قضاء يعتمد بشكل رئيسي على مستشفى حكومي واحد، لا يلبي حاجةَ الزبيريين الذين طالبوا بمحاسبة الشركة واكمال المشروع باسرع وقت.قائممقام قضاء الزبيرعباس ماهر يردّ عبر السومرية على تلك المطالبات.. ماذا قال؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير مع علي البطاط