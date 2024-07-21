مهددين باعتصام مفتوح.. موظفون رواتبهم "متدنية" يطالبون بالاسراع باقرار سلم الرواتب الجديد

تظاهر العشرات من موظفي الدولة وأصحاب الرواتب المتدنية ، مطالبين باقرار سلم الرواتب الجديد لإنصافهم اسوة بباقي أقرانهم في المؤسسات الأخرى

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