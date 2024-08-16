التوسع العمراني في بغداد يهدد البنى التحتية.. فيديو

نتيجة بناء العشرات من المجمعات السكنية واستحداث العديد من المناطق الجديدة في بغداد، يحذر مختصون من انهيار البنية التحتية في العاصمة، التي صممت لاستيعاب عدد محدد من المناطق في سبعينيات القرن الماضي.. شاهد التقرير للمزيد من التفاصيل.