اسواق الكاظمية تشهد انتعاشا أيام زيارة الاربعين!

اسواق الكاظمية والمدن الدينية تشهد انتعاشا وحركة تجارية كبيرة ايام الزيارة



مع قرب زيارة الاربعين وتوافد ملايين الزائرين، تشهد المدن الدينية انتعاشا بحركة الاسواق التجارية لتشغل بدورها عشرات الالاف من الشباب من اصحاب المحال التجارية والبسطات



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