خطوة تهدف لتوفير النقل الآمن.. سكك الحديد تسهم في نقل الزائرين الى كربلاء!

يؤكد الزائرون أن اعتماد القطارات لنقل الزائرين نحو المقدسة, يعد طريقة آمنة سيما مع كثرة الحوادث المرورية المسجلة، التي يذهب ضحيتها عدد ليس بالقليل من الزائرين.مدير علاقات واعلام عمليات العميد عباس حميد يكشف للسومرية عن اجراءات امنية أخرى كجزء من الخطط الموضوعة لتأمين طريق زائري الامام الحسين عليه السلام.كامل التفاصيل في هذا التقرير مع فاروق صالح