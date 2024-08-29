هدم منازل في سبع قصور ومطالبات بالتعويض

دون سابق انذار... هدم منازل الاهالي بمنطقة سبع قصور رغم امتلاكهم سندات رسمية





بعد هدم المنازل في منطقة سبع قصور دون سابق انذار، وعلى الرغم من كونها غير مخالفة، طالب المتضررون بتعويضات من قبل الجهات الحكومية المسؤولة، كونهم تعرضوا للظلم.

فهل تستجيب الدولة لمطالبات الأهالي؟

