نقص البنايات المدرسية في واسط

يعاني اهالي منطقة حي الكرار والجمعية في من نقص في المدارس، حيث تمتلك المنطقة مدرسة واحدة تم انشاؤها في العام 1973 وتستوعب اكثر من الف طالب، في ظل وجود مدرسة تم بناؤها في عام 2010 لكنها بقيت هيكلا بعد سرقة أجزائها بحسب الاهالي.هل ستنحل الأزمة قريباً؟ إليكم ما كشفه مختار المنطقة لكادر السومرية في هذا التقرير مع حسين موحان