مياه الصرف الصحي تهدد حي الأكراد في الديوانية‎.. فيديو

شكا اهالي حي الأكراد في محافظة من برك الصرف الصحي في الشوارع ما ادى الى الامراض الجلدية بين السكان، فيما كشفت بيئة المحافظة عن مصبات لطرح الثقيلة في النهر بشكل يومي.مدير بيئة يرافق السومرية في هذا التقرير.