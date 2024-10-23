في كربلاء... استحداث طرق وتوسيع شوارع بسبب الازدحامات!

تعاني محافظة من زحامات مرورية خانقة، مما دفع الحكومة المحلية إلى تطوير خطة لفتح طرق جديدة وتوسيع عدد من الشوارع الرئيسية فيها.ماذا كشف رئيس مجلس محافظة للسومرية؟