الرعايةِ الاجتماعيةِ في النجف... تأخير في الراوتب وشحّ بالموظّفين

الروتين والمعاملات الورقية في الدوائر الحكومية، أخّرت شمول 60 مستحق بالرعاية الاجتماعية. فيما تعاني دائرة الرعاية من قلّة عدد على الرغمِ من أنّ اغلب المعاملات تتم بشكلٍ إلكتروني.فماذا قال رئيس لكادر السومرية؟