شابة تفارق الحياة أثناء عملية ولادة

يتكرر مشهد الوفاة جراء الاخطاء الطبية في . هكذا ذات الثمانية عشر عاما حياتَها أثناء عملية الولادة داخلَ السياب الحكومي، نتيجةَ خطأ طبي بعملية التخدير من قبل الطبيب المختص كما يقول ذووها.إليكم ما رواه أفراد العائلة لكادر في هذا التقرير!ّ