مصرف التنمية الدولي يوقع عقد شراكة مع نادي العلوية بشأن الدفع الالكتروني

الدفع الالكتروني... مصرف التنمية الدولي يوقع عقد شراكة مع .

وقّعَ مصرف التنمية الدولي عقد شراكة مع نادي العلوية، في خطوة يؤكدُ المسؤولون أنها تأتي لاشاعةِ ثقافةِ الدفعِ الالكتروني بين اعضاءِ النادي. فما من هذه الشراكة؟