بالفيديو: منطقة العامرية تعاني بسبب تهالك البنى التحتية‎

منطقة تعاني سوءا بالخدمات واهمالا بالبنى التحتية منذ سنوات.

رغم حملات الإعمار في بعض المناطق بالعاصمة بغداد، الا ان لا تزال تعاني من سوء بالخدمات التي شهدت تراجعا خلال السنوات الماضية.. عدسة تتجول بالمنطقة لتنقل في هذا التقرير.