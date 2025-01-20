قرار حكومي بتمليك الاراضي المتجاوز عليها لشاغليها

تمليك الاراضي المتجاوز عليها لشاغليها، قرار من لحل ازمة السكن ومعالجة مشكلة التجاوزات، التمليك هذا سيكون بمقابل بدل تحدده حكومية مختصة حسب قانون بيع وايجار اراضي .مواطنون رحبوا بهذا القرار، كونهم يعيشون حالة مادية صعبة لا تمكنهم من شراء منازل.