قرقرة المعدة: متى تكون طبيعية ومتى تستدعي القلق؟

تُعد أصوات المعدة أو ما يُعرف بالقرقرة ظاهرة شائعة يعاني منها الكثيرون، وقد تسبب بعض الإحراج في بعض الأحيان. ولكن ما هي الأسباب الكامنة وراء هذه الأصوات؟ وهل تدل على وجود مشكلة صحية؟

الجواب في هذا المقال مع فرح من برنامج "بيوتيك" الّذي يُعرض عبر "السومرية".



قرقرة المعدة هي عبارة عن أصوات ناتجة عن حركة الغازات والسوائل والطعام عبر الجهاز الهضمي. قد تكون هذه الأصوات خفيفة أو عالية، ومتقطعة أو مستمرة.

الأسباب الشائعة لقرقرة المعدة



• الهضم الطبيعي: تُعتبر حركة الأمعاء وتقلصاتها جزءًا طبيعيًا من عملية الهضم، وهي المسؤولة عن تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي. هذه الحركات هي التي تسبب الأصوات التي نسمعها. تُعتبر حركة الأمعاء وتقلصاتها جزءًا طبيعيًا من عملية الهضم، وهي المسؤولة عن تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي. هذه الحركات هي التي تسبب الأصوات التي نسمعها.

• الجوع: عندما لا نتناول الطعام لفترة طويلة، يبدأ الجسم في إرسال إشارات إلى الدماغ للإشارة إلى الحاجة إلى الطعام. هذه الإشارات تؤدي إلى زيادة حركة المعدة والأمعاء، مما يسبب الأصوات.

• الإسهال: الإسهال يزيد من حركة الأمعاء، مما يسبب زيادة في الأصوات.

• الغازات: تراكم الغازات في الأمعاء يمكن أن يسبب انتفاخًا وأصواتًا.

• متلازمة القولون العصبي: هذه الحالة تسبب تغيرات في حركة الأمعاء، مما يؤدي إلى زيادة في الغازات والأصوات.

• حساسية الطعام: بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه بعض الأطعمة، مما يسبب أعراضًا مثل الانتفاخ والغازات والأصوات.

• العدوى: بعض العدوى البكتيرية أو الفيروسية يمكن أن تؤثر على الجهاز الهضمي وتسبب أعراضًا مثل الإسهال والغازات والأصوات.

• الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب آثارًا جانبية مثل الإسهال والغازات.

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متى يجب استشارة الطبيب؟



في معظم الحالات، تكون قرقرة المعدة طبيعية ولا تستدعي القلق. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل: في معظم الحالات، تكون قرقرة المعدة طبيعية ولا تستدعي القلق. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل:

• ألم شديد في البطن

• فقدان الوزن غير المبرر

• دم في البراز

• إسهال مستمر

• حمى

• قيء متكرر

كيفية التخفيف من قرقرة المعدة



• تناول وجبات صغيرة ومتكررة: بدلًا من تناول وجبات كبيرة، تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم.

• تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات: مثل البقوليات والبروكلي والملفوف والمشروبات الغازية.

• شرب الكثير من الماء: يساعد الماء على الهضم ويقلل من الإمساك.

• ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين حركة الأمعاء.

• الحد من التوتر: التوتر يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي.