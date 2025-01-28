كركوك في قلب الجدل: حديث عن تعاقد بين وزارة الاتصالات وشركة متهمة

على طاولة ورئيس هيئة وقاضي العام، ملف خطير يشوبه الفساد داخل وزارة الاتصالات. سعات تهرب داخل لاكثر من سنتين من قبل شركة IQ-Networksوالتي سببت خسارة مالية قدرت بـ 991 مليار دينار.لتقوم الوزارة باجراءات بسيطة بحقها ولاتتناسب مع حجم الضرر، من خلال اصدار قرار بمصادرة اجهزتها وتغريمها مبلغا قدر بـ 10٪ عن كل يوم تأخير.والطريف هنا، أنّ الشركة امتنعت عن الدفع ورفضت لاسباب مجهولة، بل ان الاخطر من ذلك هو ان تعود الوزارة لتتعاقد مع الشركة نفسها وتمنحها عقدا لتمرير سعات الترانزيت لمدة عشر سنوات.وحسب تدوينة للنائبة حنان الفتلاوي، على منصة اكس، وصفت فيها الامر بكارثة الكوارث معززة الامر بوثيقة موقعة من قبل وزيرة الاتصالات توفد فيها مستشارا فنيا ومدراء عامين لموقع شركة IQ-Networks في تركيا، ومهددة الوزيرة بمقاضاتها قريبا لتضليلها الرأي العام وهدرها لاموال الدولة.