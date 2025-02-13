نينوى تتنفس من جديد: مؤتمر يفتح آفاق الأمل في مواجهة التطرف!

طرح مركز البحوث النفسية في مؤتمره الثامن والعشرين، الذي عُقد بالتعاون مع الجامعة التقنية الشمالية، أهمية معالجة أسباب التطرف ومنع انتشار الأفكار العنيفة. ووقع الاختيار على محافظة كمكان للمؤتمر بسبب رغبة القائمين في بدء صفحة جديدة في التي تأثرت بالإرهاب.الخفاجي والتفاصيل.