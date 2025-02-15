تدهورِ البِنى التحتيةِ وتعطلِ الخدماتِ في ميسان... ومجسر الكرامة لم يبصر النور!

تعاني مناطقُ وسطِ مدينةِ العمارة في من تدهورِ البِنى التحتيةِ وتعطلِ الخدماتِ منذ سنواتٍ، بسببِ عدمِ إكمالِ مشروعِ مجسرِ ونفقِ الكرامة، الذي وُضعَ حجرُ أساسِه عامَ الفين وأحدَ عشرَ، إلا أنه لم ينجز حتى اليوم!ماذا قال المواطنون لكادر في هذا التقرير؟ وماذا كشف حسين المرياني؟