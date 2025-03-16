استثمار عشوائي يهدد نادي الفروسية في بغداد ونداء عاجل لرئيس الوزراء

تتجه بوصلة الاستثمار هذه المرة نحو في ، حيث فرضت جهات مسلحة ومتنفذة سيطرتها على محيطه البالغ نحو ثمانمئة دونمات، وتبلغ اعضاءه عن احالته للاستثمار بعلم جهات حكومية من أجل بناء مجمع سكني.بماذا طالب اعضاء عبر ؟