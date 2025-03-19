مدن واسواق واسط تستقطب السياح الايرانيين‎.. فيديو

انتعشت الاسواق المحلية في مع تدفق اعداد من السياح الايرانيين الوافدين من المعابر البرية القريبة من المحافظة لقضاء ليالي رمضان في مطاعم واسواق مدن التي تتميز بجمال امسياتها.. مراسل يوثق الأجواء الرمضانية في هذا التقرير.