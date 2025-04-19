في ميسان.. اهمال واندثار الطرق رغم جباية اموال تحت مسمى "صيانة الطرق والجسور"

اهمال واندثار العديد من شوارع .. والمواطنون يتساءلون عن مصير اموال صيانة الطرق والجسور.

تعاني الطرق في من الاندثار نتيجة غياب الصيانة الدورية رغم الأموال التي تُجبى من المواطنين خلال تسجيل مركباتهم في العامة تحت مسمى صيانة الطرق والجسور، مواطنون يناشدون عبر كاميرا .