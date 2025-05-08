في كربلاء: الطاقة الشمسية كحل بديل لتلبية احتياجات المواطنين

شرعت الحكومة المحلية في بإنشاء مشروعين جديدين للطاقة الشمسية بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة وتقليل الاعتماد على .مواطنون أعربوا للسومرية عن أملهم بنجاح هذا المشروع مؤكدين على أهميته.