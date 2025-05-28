بغداد... المباشرة باعمال تأهيل شارع الرشيد ضمن مبادرة "نبض بغداد"

عاد في إلى واجهة الاهتمام بعد سنوات من الإهمال والاندثار، الشارع الذي مثّل لسنوات عنوانًا لهوية العاصمة.ويشمل المشروع تأهيل البنى التحتية، الواجهات التراثية، والإنارة، إلى جانب إعادة تنظيم الحركة المرورية، بما يضمن الحفاظ على الطابع التاريخي للشارع.ماذا قال المواطنون وما رأيهم في هذه الخطوة في هذا الشارع التراثي؟إلكم هذا التقرير من السومرية!