بين الرصاص والكلمات: معركة السرديات بين إيران واسرائيل

تتواصلُ على جبهةٍ موازيةٍ حرب لا تقل ضراوةً عن حـربِ الجوّ والارض بين اسـرائيل وايران، حيث يتحركُ الطرفان بأسلــحتِهما الإعلاميةِ لكسب الرأي العام، داخليًا وخارجيًا، وتوجيهِ مسارِ المعركة من خلف الشاشاتِ وعبر المنصات.التفاصيل في هذا التقرير من .