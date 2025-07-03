في البصرة.. مسيرة تطالب بحل مشكلة ملوحة المياه

شهدت ، مسيرة تطالب بحل مشكلة ملوحة المياه، واستذكرت الشهداء الذين سقطوا من اجل المطالب بالحقوق.

وقال مراسل في المحافظة، شهد وسط المدينة مسيرة تطالب بحل مشكلة شحة وملوحة المياه واستذكرت الشهداء الذين سقطوا من اجل المطالب بحقوق المدينة ومن ضمنها الماء.

من جانبه تساءل الناشط ، "اين ذهبت التريليونات يا مسؤولين ويا محافظ "، مضيفا "اين وعودكم".

وأضاف ناشط آخر يدعى جيفارا، "اطفالنا تمرضت بسبب المسؤولين في البصرة من المحافظ الى مجلس المحافظة".

وكانت أعلنت، الخميس، عن تأمين الحصـة المائيـة بالكامل لمحافظة البصرة، مشيرة إلى تحسن الوضع المائي في المحافظة، وانخفـاض ملحوظ في نسبة التراكيز الملحية في .