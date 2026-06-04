مع حلول الصيف.. شبح انقطاع الكهرباء يخيّم على كربلاء مجددًا

تجدّدت أزمة انقطاع الكهرباء في مع حلول الصيف، ووسط مطالبات الأهالي بحلول عاجلة، يتبادل المسؤولون الاتهامات بالتقصير مع الإدارة السابقة، ليبقى المواطن المتضرر الوحيد.التفاصيل في هذا التقرير من .