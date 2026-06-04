انفجار سفينة أجنبية في المياه الإقليمية العراقية

تعرضت سفينة اجنبية عملاقة ترفع علم لانفجار ضخم في مياه الإقليمية العراقية بالقرب من ميناء وذلك بعد إكمالها تفريغ حمولتها ومغادرتها .التفاصيل في هذا التقرير من .