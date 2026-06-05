كؤوس اختفت أو انسرقت بطريقة غريبة!

انسرق سنة 1966 في إنجلتراتم العثور عليه بعد أيام بمساعدة كلب يُدعى "بيكلز"لكن الصدمة الأكبرانسرق مرة ثانية في سنة 1983واختفى للأبد!تعرض للتلف أكثر من مرةبسبب احتفالات مجنونة من اللاعبينسقطعام 2011من يد اللاعبودهسته حافلة الفريق أثناء الاحتفالاتأمافتغير تصميمه أكثر من مرةبعد فقدان أو تلف النسخ القديمة