أراض "معلقة" لموظفين في الصناعة.. فيديو

موظفون محتجون يطلبون تسليمهم مساحات مخصصة تشغلها جهة تابعة للحشد الشعبي.





نظم موظفون عاملون في شركة والإلكترونية وقفة احتجاجية في للمطالبة بتسليمهم الأراضي المخصصة لهم والتي تشغلها جهة تابعة للحشد الشعبي. وقال المحتجون إن المخاطبات والمراجعات منذ سنوات لم تفض إلى حسم الملف، مطالبين والجهات المعنية بالتدخل لا سيما وأن العديد من المستحقين باتوا على أعتاب التقاعد.. كان هناك واعد لنا التقرير اعلاه.