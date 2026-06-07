العراقيون يترقبون ضربات موجعة للفساد.. فيديو

ينتظر من الحكومة الجديدة ترجمة وعودها في مكافحة الفساد إلى إجراءات ملموسة بعد سنوات تصدر فيها هذا الملف البرامج الحكومية من دون نتائج حاسمة. وقال مواطنون ومراقبون لمراسل إن نجاح حكومة سيقاس بقدرتها على فتح ملفات الفساد الكبرى واسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين من دون استثناء..المزيد في التقرير اعلاه.