العراقيون يترقبون "اعفاء" من الغرامات

استطلع مراسل ردود فعل المواطنين في إزاء التفسير القضائي بشأن عدم قانونية فرض غرامات مرورية ومخالفات في ضوء ما استحضرته لقرارها الصادر في العام الفين وخمسة وعشرين.. المزيد في التقرير اعلاه.