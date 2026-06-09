بالغيديو: دعوات لتفعيل الرقابة وتحسين الخدمات في صلاح الدين

مواطنون في : مشكلات البنى التحتية تتطلب متابعة أداء الدوائر ميدانيا.

يتطلع سكان إلى دور أكثر فاعلية لمجلس المحافظة في متابعة الواقع الخدمي والوقوف ميدانيا على احتياجات المناطق السكنية لتسريع معالجة الملفات الخدمية العالقة. وقال مواطنون لمراسل إن العديد من المشكلات المرتبطة بالبنى التحتية تتطلب متابعة أداء الدوائر بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات.. المزيد في التقرير اعلاه.