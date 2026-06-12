فضيحة تزوير عقاري تهز بغداد.. فيديو

تفاجأ أكثر من خمسمئة شخص في بتحول ما اعتقدوا أنه فرصة لامتلاك قطعة أرض إلى واحدة من أكبر قضايا التزوير العقاري بعد شرائهم أراضي بوثائق وسندات تبين لاحقا أنها مزورة في عملية يُشتبه بتورط شبكة تضم موظفين في دائرة طابو . وقال متضررون لمراسل إنهم دفعوا مبالغ تجاوزت في بعض الحالات مئة مليون دينار للقطعة الواحدة. المزيد في التقرير اعلاه.