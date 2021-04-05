بالفيديو السعودية‬ بالمركز الثاني عالميا بسرعة الانترنت

1- شبكة لنكد ان ستقوم بتقديم ميزة تنافس تطبيق كلوب هاوس
2- السعودية تصبحت بالمركز الثاني عالميا بسرعة الانترنت بعد اليابان مباشرة
3- شركة سناب شات تخطط لاطلاق زوج جديد من النظارات للواقع المعزز وطائرة مسيرة
4- شركة تويتر تغلق نهائيا تطبيق بيريسكوب وتمت إزالة الخدمة من متاجر التطبيقات
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6- للمحافظة على نفسية اليوتيوبر ومواجهة الحملات .. موقع يوتيوب يبدأ باخفاء عدد ضغطات زر عدم الاعجاب
7- موقع أمازون يشكل جيشا إلكترونيا خاصا به على تويتر، باسم فيريتاس مهمته الدفاع عن الشركة وسمعة رئيسها التنفيذي جيف بيزوس