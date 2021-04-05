بالفيديو السعودية‬ بالمركز الثاني عالميا بسرعة الانترنت



1- شبكة لنكد ان ستقوم بتقديم ميزة تنافس تطبيق كلوب هاوس



2- السعودية تصبحت بالمركز الثاني عالميا بسرعة الانترنت بعد اليابان مباشرة



3- شركة سناب شات تخطط لاطلاق زوج جديد من النظارات للواقع المعزز وطائرة مسيرة



4- شركة تويتر تغلق نهائيا تطبيق بيريسكوب وتمت إزالة الخدمة من متاجر التطبيقات



5- شركة مايكروسوفت ستقوم بتزويد الجيش الأمريكي نظارة رأس تعمل بتكنولوجيا الواقع المعزز.



6- للمحافظة على نفسية اليوتيوبر ومواجهة الحملات .. موقع يوتيوب يبدأ باخفاء عدد ضغطات زر عدم الاعجاب



7- موقع أمازون يشكل جيشا إلكترونيا خاصا به على تويتر، باسم فيريتاس مهمته الدفاع عن الشركة وسمعة رئيسها التنفيذي جيف بيزوس







