بالفيديو: وصول مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان... فمتى يبصر النور؟

بعد اكثر من اسبوع على تمريرها في مجلس الوزراء، وصلت مسودة قانون الموازنة المالية لسنة الفين وواحد وعشرين الى البرلمان، فيما ستنتظر انتهاء العام الحالي، ليعقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشتها مطلع العام المقبل.واعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تمديد الفصل التشريعي للبرلمان، لمدة شهر واحد، من اجل اكمال التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها قانون الموازنة العامة.التفاصيل في التقرير المرفق أعلاه.