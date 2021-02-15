بالفيديو العشرات يتظاهرون للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار

تظاهر العشرات من الكسبة واصحاب المكاتب في علوة جميلة في بغداد للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار لاعادة استقرار السوقانعكس سلبا ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي على مفاصل السوق كافة ، لا سيما اصحاب الدخل المحدود والمستوردين للمحاصيل الزراعية في علوة جميلة الذين احتجوا على هذا الاساس .وتعاني سوق المحاصيل الزراعية في جميلة من اغراقها بالمستورد الذي اضر كثيرا بالمنتج المحلي ومزروعات الفلاحين .بالتالي فأن عجلة الزراعة والصناعة والتجارة امام جملة تحديات ابرزها عدم التفات الجهات المعنية الى تفعيل القطاع الخاص وفتح المنافذ الحدودية على مصراعيها امام الدول الخارجية .