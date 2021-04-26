بالفيديو: فاجعة ابن الخطيب تهز العراق وشهود عيان يروون ما حصل للسومرية

شهود عيان يروون لكاميرا السومرية تفاصيل حادث مستشفى ابن الخطيب ويطالبون بمحاسبة المقصرين واقالة الوزير.وعلى إثر الحادث يطالب كثيرون بضرورة محاسبة المقصرين وعلى رأسهم وزير الصحة، فيما اتهم مواطنون الوزارة بالاهمال والتقصير خاصة ان المستشفى تفتقر لابسط مقومات السلامة.وفي هذا الاطار وجهت الحكومة بضرورة فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادث، فيما يعتزم مجلس النواب عقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة الموضوع في جلسة قد تنتج عنها قرارات عدة.