بالفيديو: مواطنون يتحدثون للسومرية عن تجربة التطعيم المضاد لكورونا... لا أعراض جانبية خطيرة!

ومن خلال جولة قصيرة اجريناها في احد شوارع بغداد، التقينا بالعديدين ممن اخذوا التطعيم المضاد، الاسباب التي دفعتهم لذلك هي الوقاية الشخصية، أو لاسباب أخرى تتحدث لنا هذه الفتاة عن تجربتها.وتتزايد مؤخراً الحملات المجتمعية التي تدفع المواطنين لأخذ اللقاح .وفي خطوة تهدف لنشر الوعي بأهمية التطعيم المضاد لكورونا, تقدم احدى المقاهي في بغداد مشروب القهوة مجاناً للزبائن الذين حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس الوبائي.