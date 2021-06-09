بالفيديو: عائلة تفترش الشارع بعد احتراق سكنها... وتنادي عبر السومرية لأهل الخير!

هذا هو ما تبقى لعامر وعائلته، بعدما التهم حريق كبير الكرفان الذي يسكنه.. ابتدأ الحريق بتماس كهربائي ووصل الى اسطوانة الغاز التي انفجرت، وتمدد بعدها الى جميع اركان الكرفان، قبل ان تتمكن فرق الاطفاء من الوصول خلال الساعة والنصف الاولى.. لتصبح العائلة الان بلا مأوى.عامر.. وبعد ان تقطعت به السبل وخسر كل ما لديه، وجه عبر السومرية نداءً انسانيا للحكومة واهل الخير، لاعانته على ايجاد مكان يسكن فيه، ويجهزه بمستلزمات الحياة الاساسية.