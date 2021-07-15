بالفيديو: نواب يطالبون بإقالة محافظ ذي قار... والسبب؟

وبعيدا عن الجلسة والإعلام اجتمعت هيأة الرئاسة مع المعنيين بالتحقيق دون اطلاع الرأي العام بمجريات النقاش الذي يراه نواب بانه لن يجدي نفعا وكان من المفترض على البرلمان اتخاذ إجراءات صارمة كالتصويت على إقالة محافظ ذي قار وإعادة هيكلة وزارة الصحة.مبدئيا البرلمان يسعى جاهدا إلى كشف ملابسات ما حدث باسرع وقت ممكن لتفادي غضب الشارع في وقت تتخوف بعض القوى السياسية من احتمالية تأجيل الانتخابات نتيجة الارباك الحاصل على المستوى العام.