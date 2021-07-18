الجولة الاخيرة لدوري الكرة الممتاز تنطلق اليوم باقامة مباراتين

وتقام اولى المواجهات في الساعة الخامسة عصرا بتوقيت بغداد بين فريق الكرخ وفريق أمانة بغداد على ملعب الساحر أحمد راضي.بينما يستضيف ملعب الفيحاء الدولي اللقاء الآخر الذي سيجمع الميناء مع نفط الوسط في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت بغداد.يشار الى ان نادي القوة الجوية كان قد توج بطلا للدوري قبل جولات عدة من انتهاء المسابقة، في حين هبط كل من فريقي السماوة والحدود الى الدرجة الاولى، بانتظار منافسة شرسة على تفادي الهبوط بين الصناعات الكهربائية الذي يحتل المركز الثامن عشر والطلبة صاحب المركز السابع عشر، اذ تنتظر الاول مواجهة صعبة امام الشرطة في الجولة الاخيرة في حين ستكون مواجهة الانيق اسهل نسبيا عندما يواجه فريق الكهرباء.